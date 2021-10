Karora meldet Rekord-Goldproduktion mit 30.365 Unzen und Goldverkäufen von 28.935 Unzen im dritten Quartal

TORONTO, 14. Oktober 2021 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ... ) freut sich, für das dritte Quartal 2021 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion seit der Übernahme von Higginsville in Höhe von 30.365 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben. Die Goldverkäufe beliefen sich auf 28.935 Unzen, die im Quartal verkauft wurden.

Die Produktion für die ersten drei Quartale des Jahres 2021 beläuft sich auf insgesamt 84.889 Unzen und entspricht damit der konsolidierten Produktionsprognose für 2021 von 105.000 bis 115.000 Unzen. Der konsolidierte Bargeldbestand von Karora belief sich zum 30. September 2021 auf 86,7 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 Mio. $ im Vergleich zum 30. Juni 2021, nachdem im vergangenen Quartal Kapital in neue Minenbetriebe bei Higginsville und Spargos sowie in unser aggressives Bohrprogramm investiert wurde.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Die Rekord-Goldproduktion von über 30.000 Unzen im dritten Quartal passt weiterhin gut zu unserem steigenden Goldproduktionsprofil im Jahr 2021 und stellt uns auf eine solide Basis, um unsere Prognosen für das Gesamtjahr 2021 zu erreichen.

Im Laufe des Quartals haben wir weiterhin erhebliche Investitionen in Erdarbeiten getätigt, um neue, höhergradige Abbaugebiete in den Minen Higginsville Central - Aquarius und Two Boys - und in unserer Mine Spargos vorzubereiten. Wir setzten auch unser aggressives Bohrprogramm fort und konzentrierten uns dabei sowohl auf die Definition von Ressourcen als auch auf Explorationsbohrungen. Wir haben eine starke Cash-Position beibehalten, während wir in das Unternehmen investierten, und beendeten das dritte Quartal mit einem gesunden Cash-Bestand von 86,7 Millionen $,einschließlich der Erlöse aus der Ausübung von Warrants während des Quartals.

Im letzten Quartal 2021 und mit Blick auf 2022 sind wir weiterhin auf dem besten Weg, unseren vollständig finanzierten organischen Wachstumsplan zu erfüllen, den wir für einen der robustesten Wachstumspläne im Junior-Goldminensektor halten.”

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich darauf, die Goldproduktion bis 2024 auf 200.000 Unzen im Vergleich zu 2020 zu verdoppeln und die Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien zu senken. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die bis 2024 auf eine geplante Kapazität von 2,5 Mtpa erweitert werden soll und von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche Gold-Mineralressource und -Reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, dessen Abbau voraussichtlich 2021 beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karora´s Engagement für die Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.