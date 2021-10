Gold attackiert den wichtigen Widerstand bei 1800 US-Dollar

Gleich mehrere Faktoren signalisieren seit einigen Wochen, dass Gold vor einem starken Anstieg steht. Erste zarte Zugewinne legte das beliebte Edelmetall aufs Parkett. Hier nun die wesentlichen Faktoren für einen Preisanstieg mit enormem Potenzial.

Quelle: www.cftc.gov

Wir befinden uns noch immer mitten im großen Aufwärtszyklus. Diese Zyklen dauern naturgemäß zirka 4 Jahre an.

Chart: www.tradesignalonline.com

Am Optionsmarkt lauten viele Wetten auf die Marken 1850 und 1900 US-Dollar. Hierauf wurden viele Dezember Calls verkauft. Mit dem Verkauf eines Calls wetten sogenannte Stillhalter darauf, dass der Call wertlos verfällt. Es ist also eine Wette auf das Nicht-Eintreten des Ereignisses. Wenn nun aber solche Marken in den Wochen vor dem Abrechnungstermin doch überwunden werden, geraten die Stillhalter unter Zugzwang und kaufen meist den Future, um ihre Verluste zu begrenzen. Das beschleunigt dann die Trendbewegung. Ich kaufe erneut zu, wenn wir per Tagesschluss oberhalb von 1850 und abermals, wenn wir jenseits von 1900 Dollar liegen.

Quelle: www.cmegroup.com

Gold ist stark korreliert mit den US-Anleihenmärkten. Steigende Anleihenkurse (sinkende Anleihenrenditen) begünstigen einen steigenden Goldpreis, da sie dann unattraktiver im Vergleich zu Gold werden, und das Edelmetall den attraktiveren "sicheren Hafen" darstellt. In dieser Woche legten die US-Anleihen spürbar zu, was aus Intermarketsicht positiv zu werten ist. Darum kaufe ich nun eine weitere Tranche eines Gold Calls.

Ich kaufe derzeit verstärkt klassische Optionsscheine auf Gold, speziell folgenden Call auf Gold von Morgan Stanley:

Markt: Gold

Typ: Call Optionsschein

WKN: MA57ZX

Basis: 1625$

Laufzeit: 17.6.22

Die Basis ist mit 1625 Dollar konservativ gewählt, und mit einer Laufzeit von gut 9 Monaten ist auch ein zeitlicher Spielraum gegeben. Gegenwärtigt weist der Call einen Hebel von 8 auf. Da hier keine Barrieren in Form von K.O.-Schwellen enthalten sind, bevorzuge ich in solchen Ausgangssituationen klassische Optionsscheine gegenüber Turbos oder Mini Futures.