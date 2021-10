Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

2G im Supermarkt in Hessen & Gesundheitspass in Italien – TE Wecker am 15. Oktober 2021 Hessen: Kein Einkaufen mehr für Ungeimpfte ++ Italien: Ohne Green Pass keine Arbeit ++ Volksbegehren in Bayern: Löst den Landtag auf! ++ Polen sichert Grenzen zu Weissrussland ++ China meldet, man habe genug Energie für den bevorstehenden Winter ++ …