Valour Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, erreicht einen Rekord von 250 Mio. US-Dollar an verwaltetem Vermögen

Mehr als 40 Mio. US-Dollar an Vermögenszuwachs seit Anfang September

Toronto, 15. Oktober 2021 -- DeFi Technologies Inc.(„Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour“), ein bahnbrechender Emittent von Exchange Traded Products „ETPs“) für digitale Vermögenswerte, ein verwaltetes Vermögen von 250 Mio. US-Dollar (umgerechnet 2,1 Mrd. schwedische Kronen („SEK“)) überschritten hat. Dieser Erfolg kennzeichnet ein außergewöhnliches Ergebnis für die ersten zehn Monate des Jahres 2021, in denen das verwaltete Vermögen seit Jahresbeginn um mehr als 2560 % gestiegen ist. Allein in den letzten 30 Tagen ist das verwaltete Vermögen um mehr als 40 Mio. US-Dollar gewachsen.