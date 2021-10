Monument vermeldet Fortschritte beim Bau der Flotationsanlage in der Selinsing-Goldmine in Malaysia

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MY und FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Fortschritte beim Bau der Flotationsanlage zur Herstellung von verkaufsfähigen sulfidischen Goldkonzentraten in der Selinsing-Goldmine in Malaysia bekannt zu geben. Der Bau der Flotationsanlage umfasst: Projektmanagement, Projektvalidierung, Flotationsdesign und -planung, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme.



Charlie Northfield, General Manager und Projektsponsor der Selinsing-Goldmine, kommentierte: „Ich freue mich sehr, Ihnen berichten zu können, dass wir für den Abschluss der Bauarbeiten, der für Juni 2022 vorgesehen ist, voll im Zeitplan sind. Um das Risiko von Verzögerungen zu verringern, die von Zeit zu Zeit durch die Covid-19-Pandemie verursacht werden können, bemühen wir uns nach Kräften, die Ergebnisse vor dem Zeitplan zu erreichen. Unsere Fähigkeit, schnell voranzukommen, ist ein Beleg für die Kompetenz und Erfahrung des Teams vor Ort. Wir werden in den kommenden Wochen weitere Informationen zum Bau der Flotationsanlage zur Verfügung stellen.“