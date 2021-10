TAAT gewinnt innerhalb von 60 Tagen 19 neue US-Großhändler und erweitert den Vertrieb auf die Bundesstaaten Virginia, Oregon und Missouri

Las Vegas und Vancouver, 15. Oktober 2021 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass es in den letzten 60 Tagen 19 neue Beziehungen zu US-Großhändlern zum Vertrieb von TAAT aufgebaut hat, was den Vertrieb auf neue Bundesstaaten wie Virginia (8,5 Millionen Einwohner), Oregon (4,2 Millionen Einwohner) und Missouri (6,1 Millionen Einwohner) ausweitet. In einer Pressemitteilung vom 17. August 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es den Vertrieb in sieben neuen US-Bundesstaaten (AL, CA, FL, GA, IL, MI, MS) in nur zwei Monaten erzielt hat und gab kurz darauf in einer Pressemitteilung vom 24. September 2021 bekannt, dass die Zahl der TAAT-Einzelhändler im ganzen Land offiziell die Marke von 1.000 Geschäften überschritten hat. Nur drei Wochen später hat das Unternehmen bestätigt, dass in mehr als 1.200 Geschäften in den USA jetzt TAAT im Einzelhandel erhältlich ist. Eine interaktive Suchkarte für TAAT-Händler finden Sie im TryTAAT-Portal des Unternehmens unter folgendem Link (Nutzer müssen mindestens 21 Jahre alt sein): https://trytaat.com/pages/sca-store-locator