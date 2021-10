Assan Alüminyum investiert in nachhaltige Expansionen

ISTANBUL, 18. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Assan Aluminyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Holding und der größte wachsende Hersteller von flachgewalztem Aluminium in Europa, hat Pläne für weitere nachhaltige Expansionen durch eine Reihe von Investitionen im Wert von über 95 Millionen US-Dollar von 2021 bis 2024 abgeschlossen. Nach seiner Fertigstellung wird Assan Alüminyum voraussichtlich über die größte Stranggusskapazität in Europa und Amerika verfügen.

Da der Klimawandel, die Verknappung der Ressourcen und die weit verbreiteten sozialen Ungleichheiten immer kritischer für die Zukunft der Menschheit werden, gewinnt die unternehmerische Nachhaltigkeit mehr denn je an Bedeutung. In diesem Bewusstsein setzt Assan Alüminyum auf Nachhaltigkeit als einen seiner Kernwerte und folgt dem Rahmenwerk der Aluminium Stewardship Initiative (ASI), um alle seine Geschäftsprozesse nach globalen Nachhaltigkeitsstandards zu steuern. Das Unternehmen erhielt das vorläufige ASI-Leistungszertifikat für seine Produktions- und Recyclinganlagen für flachgewalztes Aluminium. Das Unternehmen plant auch neue Investitionen gemäß den globalen Nachhaltigkeitsgrundsätzen. Im Einklang mit dieser Vision plant das Unternehmen, über 95 Millionen US-Dollar in nachhaltige Erweiterungen zu investieren, zusätzlich zu den in den letzten zwei Jahren abgeschlossenen Investitionen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar.