Das Jahr 2020 hat die Modebranche finanziell schwer getroffen. Puma hat die coronabedingten Einschnitte aber gut überstanden und muss nun die Nachwehen dieser Verwerfung - wie die aktuellen Einschränkungen in der Lieferkette - managen. Dennoch geht die Führungsriege von einem währungsbereinigten Umsatzplus von mindestens 20 Prozent für das Jahr 2021 aus. Das erwartete EBIT 2021 wird zwischen 400 und 500 Millionen Euro liegen, wenn es in den wichtigen Herkunftsländern Vietnam und China keine größeren Unterbrechungen in der Produktion aufgrund von COVID-19 geben wird. Die genauen Zahlen zum dritten Quartal 2021 werden am 27. Oktober um 8 Uhr bekannt gegeben.

Zum Chart

Dem rasanten Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März 2020 ist es zu verdanken, dass Anfang Oktober 2020 wieder das Vorkrisenniveau erreicht wurde. In der Spitze konnte das Papier vom Tief Mitte März 2020 bis zum Hoch Anfang August 2021 174 Prozent hinzugewinnen. Die einjährige Kursdynamik von Puma liegt somit nahe am Highflyer Nike und konnte Adidas bei der Kursentwicklung klar abschütteln. Das Kursplus ab dem Tief im März 2020 lässt sich in drei Wachstumsstufen unterteilen, wobei die prozentuelle Steigerung im Laufe der Zeit abnimmt. Dennoch kann ab Oktober 2020 bis heute ein intakter Aufwärtstrend beobachtet werden. Anfang Oktober überschneiden sich die Unterseite des Trends mit der Unterstützung bei 93,76 Euro, was dem Kurs zusätzlich stärke verleihen dürfte. Zusätzlich wurde am Ende der Konsolidierung im August und September ein Boden gebildet und das Papier ist bereit für die Jahresendrally.