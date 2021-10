High Tide sichert nicht verwässernde Kreditfazilität mit ATB Financial

Calgary, 18. Oktober 2021 /CNW/ – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FSE: 2LYA), ein führendes auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen mit stationären und globalen E-Commerce-Aktiva, gab heute bekannt, dass es eine Kreditvereinbarung zur Einrichtung einer revolvierenden Kreditfazilität mit ATB Financial („ATB“) in Höhe von bis zu $25 Millionen abgeschlossen hat (bestehend aus einer anfänglichen Grenze von $10 Millionen und einer Quote von $15 Millionen Accordion, der „Fazilität“), mit einem erwarteten Zinssatz von weniger als 6 % pro Jahr.