Berlin (ots) - In Deutschland legen immer mehr Arbeitnehmer Wert darauf, dass

ihr Arbeitgeber klimaneutral wird. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des

Meinungsforschungsinstituts Civey unter Arbeitnehmern im Oktober 2021 im Auftrag

des Berliner Unternehmens Cozero.



"Klimaschutz wird immer mehr zum maßgeblichen Kriterium bei der Jobwahl", sagt

Helen Tacke, Gründerin und Geschäftsführerin von Cozero. "Ereignisse wie die

diesjährige Flutkatastrophe sorgen dafür, dass das Thema Klimaschutz nun auch

verstärkt in Bereiche wie den eigenen Arbeitsplatz Einzug hält."





41% der befragten Arbeitnehmer gaben an, ihnen sei wichtig, dass ihr Arbeitgeber versuche, klimaneutral zu werden. Im Vorjahr waren es noch 39%.

Klimaschutz in Unternehmen soll nicht nur mehr Marketing sein

Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist gleichermaßen wichtig, dass die geplanten Klimaschutzmaßnahmen ernst gemeint und nachhaltig sind - kurz: Klimaschutz soll zukünftig in Unternehmen mehr als trendiges Marketing sein.

"Der Transformationsprozess zur Klimaneutralität in Unternehmen ist anspruchsvoll und kann nachhaltig nur mit der Unterstützung einer digitalen Lösung erfolgen. Auch beim Klimaschutz sind Daten und Software die Rohstoffe für einen echten Wandel, der langfristig mit nur geringen Kompensationsmaßnahmen wie CO2-Zertifikaten auskommt", so Helen Tacke abschließend.