Gorillas erhält knapp eine Milliarde US-Dollar in der bisher größten europäischen Finanzierungsrunde der Branche

- Gorillas hat sich in nur einem Jahr zum schnell wachsenden, globalen Instant-Delivery-Unternehmen entwickelt und alleine in den letzten sechs Monaten 140 Warehouses eröffnet und über viereinhalb Millionen Bestellungen geliefert.

- Gorillas sichert sich fast eine Milliarde US-Dollar an der Serie-C-Finanzierung und schließt damit die größte Finanzierungsrunde eines nicht börsennotierten Unternehmens in der europäischen Lieferdienst-Branche erfolgreich ab.

- Das neu erworbene Kapital soll vor allem in die Operations, die technologische Entwicklung und das Marketing fließen, um das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern.

BERLIN, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Gorillas, einer der führenden Anbieter für Instant Delivery in Europa, hat in seiner Series-C-Finanzierungsrunde knapp eine Milliarde US-Dollar eingesammelt. Es ist die bisher größte Finanzierungsrunde eines nicht-börsennotierten Lebensmittel-Lieferdienstes in Europa. Angeführt wurde die Runde vom führenden europäischen Lieferdienst Delivery Hero und umfasste weitere Investitionen der bestehenden Investoren Coatue Management, DST Global, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A* sowie der neuen Investoren G Squared, Alanda Capital, Macquarie Capital[1], MSA Capital und Thrive Capital. Die aktuelle Finanzierung erfolgt nur sieben Monate nachdem Gorillas im März 2021 erfolgreich 290 Millionen US-Dollar in der Series-B-Runde einsammeln konnte.

Seit seiner Gründung in 2020 hat Gorillas sein Geschäft rapide auf neun internationale Märkte ausgeweitet und betreibt mittlerweile über 180 Warehouses. Alleine in den letzten sechs Monaten lieferte das Unternehmen über viereinhalb Millionen Bestellungen aus. Jetzt startet Gorillas eine neue Wachstumsphase. Dafür fokussiert sich das Unternehmen zunächst auf die Weiterentwicklung einer robusten Infrastruktur, um den Boden für nachhaltiges und skalierbares Wachstum zu bereiten. Mit dem neu erworbenen Kapital sollen die Präsenz in den bestehenden internationalen Märkten ausgebaut und die Infrastruktur der Operations, Personalwesen, Produkt- und Technologieentwicklung, Marketing sowie Finanzen gestärkt werden. Diese Investitionen unterstützen Gorillas dabei, weiterhin ein hervorragendes Kundenerlebnis zu ermöglichen.