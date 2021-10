09:51 Uhr WARBURG RESEARCH stuft DIC ASSET AG auf 'Buy' dpa-AFX Analysen | Analysen: kaufen

15.10.21 DGAP-News: DIC Asset AG verkauft Immobilien in Bochum für rund 73 Mio. Euro EQS Group AG | Weitere Nachrichten

15.10.21 DGAP-News: DIC Asset AG sells properties in Bochum for c. EUR 73 Million EQS Group AG | Weitere Nachrichten

05.10.21 DGAP-News: DIC Asset AG erweitert Bestandsportfolio mit dem Ankauf von zwei Logistikimmobilien EQS Group AG | Weitere Nachrichten

05.10.21 DGAP-News: DIC Asset AG Enlarges its Logistics Portfolio and Plans Further Green Building Certifications EQS Group AG | Weitere Nachrichten

29.09.21 DGAP-News: DIC Asset AG lets 11,000 sqm of logistics space at property development in Dormagen EQS Group AG | Weitere Nachrichten

29.09.21 DGAP-News: DIC Asset AG vermietet 11.000 qm Logistikfläche in der Projektentwicklung Dormagen EQS Group AG | Weitere Nachrichten

27.09.21 DGAP-News: DIC Asset AG acquires established office property Bonnanova for special fund EQS Group AG | Weitere Nachrichten

27.09.21 DGAP-News: DIC Asset AG erwirbt etablierte Büroimmobilie Bonnanova für Spezialfonds EQS Group AG | Weitere Nachrichten