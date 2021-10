Die einstige Volksaktie, also die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750), befindet sich schon seit einigen Tagen auf dem Weg in Richtung Süden. Nicht einmal eine Bestätigung der Kaufempfehlung durch den Analysten Robert Grindle von der Deutschen Bank konnte zuletzt weitere Kursrücksetzer verhindern. Wo liegt das Problem?Die Deutsche Telekom ist die Dachgesellschaft hinter Europas größtem Telekommunikationskonzern und hat ihren Hauptsitz in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn. In erster Linie betreibt das Unternehmen Fest- und Mobilfunknetze. Auf diesen baut dann das Dienste-Angebot wie beispielsweise der Service MagentaTV auf. Der Konzern ging aus der Privatisierung der staatseigenen Deutschen Bundespost (ehemalige „graue Post“) hervor, so dass er sich heute noch zu einem großen Teil im Besitz des deutschen Staates befindet.