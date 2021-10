Petition gegen Umbenennungen in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Autor: Tichys Einblick | 21.10.2021, 17:53 | | 10 0 | 0 21.10.2021, 17:53 | Seit Anfang 2020 wurden in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) 143 Kunstwerke beziehungsweise deren Titel „auf rassistische oder anderweitig diskriminierende Begriffe oder Inhalte“ geprüft – und politisch „korrekt“ umbenannt. TE hatte am 14. September 2021 darüber berichtet. Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit auf diese Umbenennungsaktion durch eine parlamentarische Anfrage der sächsischen AfD-Landtagsfraktion. Das zuständige und mit zwei Der Beitrag Petition gegen Umbenennungen in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Josef Kraus.

