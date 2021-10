S&P 500 - Aufwärtsdynamik nimmt ab

An der oberen Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart ist der S&P 500 in den vergangenen 10 Jahren immer wieder nach unten abgeprallt. Dei nachlassende Aufwärtsdynamik im S&P 500 deutet bereits auf einen erneuten Abprall des S&P 500 nach unten hin. Die erste Anlaufmarke wäre in diesem Fall der 10er-EMA im Tageschart bei 4.500 Punkten. Unter dem 10er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 nachhaltig eintrüben.

Trading-Strategie: