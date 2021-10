In den Industrieländern mangelt es derzeit nicht an Covid-19-Impfstoff. Weltweit soll mehr geliefert werden, weshalb Biontech die Produktion seines Impfstoffs ausweiten will. Die Aktionäre freut´s.

Biontech verdient prächtig am Covid-19-Impfstoff und will bei der Produktion noch stärker aufs Gaspedal drücken. Allerdings kann das deutsche Biotechnologieunternehmen das auf mRNA-Basis entwickelte Vakzin nicht in ausreichenden Mengen selbst produzieren. Neben dem Partner Pfizer ist auch Novartis deshalb mit an Bord - und weitet die Herstellung nun aus.

Wie der Schweizer Pharmariese mitteilte, wurde eine Vereinbarung mit Biontech unterzeichnet, um in einer weiteren Novartis-Anlage die Produktion des Impfstoffs zu unterstützen. Dabei gehe es um die Abfüllung des Vakzins in Fläschchen unter sterilen Bedingungen. Sie soll ab Anfang 2022 im slowenischen Werk in Ljubljana erfolgen. Geplant ist laut Novartis eine Abfüllung von 24 Millionen Dosen pro Jahr.

Eine ähnliche Vereinbarung gilt den Angaben zufolge bereits seit Beginn des laufenden Jahres: Sie betrifft die Abfüllung von mehr als 50 Millionen Dosen an dem Schweizer Standort Stein.

Biontech-Aktie vor entscheidendem Test

Die Aktie von Biontech hat sich nach dem heftigen Kursabsturz im August gefangen und ist dabei, die daraus entstandene Abwärtstrendlinie zu testen. Ein Sprung über diesen Widerstand bei knapp 300 Dollar könnte den Titel auch zügig an den nächsten Widerstand bei rund 375 Dollar führen. Auch der MACD (Momentum) zieht wieder an und stützt den Titel.