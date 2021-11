Neuer Rekord-Tag im DAX

Erneut startete der DAX den vorbörslichen Handel in der Nähe der 16.000er-Marke, konnte sich davon aber direkt nach 8.00 Uhr erst einmal erholen.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf diese Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Als Szenario stand die 16.000er-Marke als Unterstützung bereit, von der aus es nach einem Test womöglich erneut an das Allzeithoch des Vortages laufen könnte - so die ersten Gedanken des Tages. Denn die Stimmung in den USA blieb trotz dem Tesla-Rutsch am Dienstag insgesamt positiv. Dies signalisierte der Fear&Greed Index.

Mit Blick auf den US-Markt sprachen wir am Morgen über die baldige Aufspaltung von General Electric. Dies hat Siemens erfolgreich vorgemacht und kann aktuell sogar eine höhere Marktkapitalisierung als der US-Konkurrent aufweisen. Welche Szenarien und Bereiche sind dort denkbar?

Beim Blick auf die Quartalszahlen erwähnten wir ausführlich den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. Mit 3,2 Milliarden Euro Nettogewinn wurde ein phantastisches Ergebnis erzielt und die Jahresprognose gleich angehoben. Wie skizziert sich dies vor dem Hintergrund der Erwartungen und historischen Daten?

Nach dieser Tagesvorbereitung begann der XETRA-Handel auch wieder etwas stärker als die Vorbörse signalisierte. Dennoch geriet der Markt weiter unter Druck und touchierte am Morgen die 16.000er-Schwelle. Bei 15.985 kamen jedoch wieder Käufer in den Mark, die zur Rückeroberung der runden Marke beitrugen.

Zum Mittag sprachen wir mit unserem Händler Kai über die allgemeine Marktverfassung:

Der DAX konnte sich da schon wieder nach dem kurzen Test der 16.000 über dieser runden Chartmarke etablieren. Das große Bild zeigte somit weiter keinen Impuls, die Marktverfassung kann als gefestigt betrachtet werden. Dies bescheinigte unser Händler Kai beim Blick auf den Fear&Greed-Index und zeigte auf, welche Bedenken es dennoch am Markt gibt.

Ein Vertreter aus dem Technologiebereich, der sich mittlerweile zu einem reinen Beteiligungsunternehmen gewandelt hat, ist die Softbank Group aus Japan. Die Quartalszahlen kamen nicht gut an, doch das direkt danach kommunizierte Aktienrückkaufprogramm hat dem Kurs neuen Auftrieb gegeben. Wie sind die Beteiligungen einzuschätzen und was sagt das Chartbild? Darüber sprachen wir ausführlich.

Das Tagestief von 15.985 Punkten wurde nicht noch einmal angelaufen, der Index blieb am Nachmittag über der psychologischen Marke und konnte sogar ein neues Tageshoch erreichen. Es lag nur knapp unter dem Hoch vom Montag.

Bremsend wirkten die US-Daten. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent und weisen damit die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1990 auf.

Ein kleiner Anstieg der Volatilität wurde damit heute verzeichnet und zwar auf die Bandbreite von 91 Punkten zwischen dem Hoch- und dem Tiefpunkt.

Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 16.053,00 Tageshoch 16.076,56 Tagestief 15.985,90 Vortageskurs 16.040,47 Schlusskurs 16.067,83

Der Intraday-Chart zeigt am Ende des Handelstages ein kleines Plus auf, welches recht nah bei den Tageshoch liegt:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Der Tagesgewinner war heute Siemens Energy. Die Geschäftszahlen sind zwar weiter von der Windkraft-Tochter Gamesa aus Spanen belastet, doch die Aussicht auf eine kleine Dividende begeisterte heute die Anleger.

Infineon war ebenfalls gesucht. Dort soll die Marge gemessen am operativen Ergebnis bis Ende September 2022 bei etwa 21 Prozent liegen. Aus dem Chipmangel resultiert damit ein positiver Ausblick für den Chiphersteller aus München, der ehemals auch zu Siemens gehörte.

Verlierer des Tages waren die Papiere von Adidas. Globale Lieferschwierigkeiten und ein Nachfrageeinbruch in China sind beim Sportartikelhersteller für die nun nach unten angepasste Prognose im aktuellen Gesamtjahr verantwortlich. Im jüngsten Quartal fiel der Gewinn aum 10,4 Prozent auf 479 Millionen Euro. Zwar konnte der Umsatz leicht um 3,4 Prozent auf 5,75 Milliarden Euro gesteigert werden, doch lagen diese Ergebnisse unter den Erwartungen der Analysten.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart weiter auf hohem Niveau

Ohne neues Allzeithoch aber dennoch stabil über der 16.000 ist der DAX weiter auf erhöhtem Niveau und setzt sich knapp über dem Hochpunkt aus dem August sinngemäß fest.

Mit Blick auf den Tageschart bleibt es weiterhin spannend, ob wir das erreichte Kursniveau über 16.000 Punkten weiter verteidigen können:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit Ingmar Königshofen auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

