Immobilienmärkte Habona Invest doppelt ausgezeichnet

Am vergangenen Donnerstag gelang Habona Invest der Doppelschlag: In Berlin wurde der Scope Award 2022 errungen, zeitgleich wurde in Frankfurt der PLATOW Immobilien-Award 2021 entgegengenommen.

Scope Award 2022 Bei der von Barbara Schöneberger moderierten Gala im Alten Stadtbad auf dem Prenzlauer Berg erhielt der Investment und Asset Manager Habona das zweite Jahr in Folge den Scope Award als "Bester Asset Manager" in der Kategorie "Real Estate Essential Retail". Dabei wurden die von Habona konsequent genutzten Wertsteigerungspotenziale von Nahversorgungsimmobilien hervorgehoben und die dadurch gesicherte Ertragssituation der von ihr aufgelegen Investmentfonds betont.

Die Rating Agentur würdigte vor allem die langjährige Spezialisierung und Expertise im Immobiliensegment Nahversorgung, die sehr gute Asset Sourcing-Kompetenz mit hoher Off-Market-Quote, die sehr hohe Qualität des Inhouse-Researchs sowie die bisher immer überzeugende Performance. Manuel Jahn, Head of Business Development bei Habona und mitverantwortlich für die Investmentstrategie des Hauses, nahm den Award überglücklich entgegen: „Der Award ist uns Bestätigung und Ansporn zugleich, auch weiterhin dort zu investieren, wo wir dauerhaft onlineresistente und krisenfeste Nachfrage der Verbraucher bedienen können, wohnortnah, in den Quartieren, auf kurzem Wege erreichbar.“ PLATOW Immobilien Award 2021 Habona Invest wurde noch am selben Tag die zweite Auszeichnung verliehen. Im Rahmen des PLATOW EURO FINANCE Beteiligungsforums erhielt das Unternehmen in der Kategorie "Beteiligungen" den "PLATOW Immobilien Award 2021". Die unabhängige Jury würdigte Habona Invest als erfahrenen Initiator und Manager für Immobilieninvestmentlösungen in den Bereichen offene und geschlossene Publikumsfonds für Privatanleger sowie maßgeschneiderte Spezialfonds für institutionelle Investoren. "Diese beiden Awards bestätigen unsere Philosophie und unsere seit vielen Jahren konstant hohe Leistung. Sie zeigen auf, wie umfangreich sich unser Unternehmen für unsere Anleger und Partner einsetzt. Das alles geht nur mit einem professionellen und hoch engagierten Team, das viel Arbeit investiert", lobt Johannes Palla, Geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe, nach dem erfolgreichen gestrigen Abend. Habona Nahversorgungsfonds Deutschland jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de