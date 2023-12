Habona Fondsobjekt: Viel los in Lengerich. Foto: Thorsten Gerbig

Die Habona-Invest Gruppe teilt den Ankauf eines weiteren Nahversorgers für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung mit, der gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) aufgelegt wurde. Der Netto-Markt befindet sich in Lengerich, einer Mittelstadt in der Region Tecklenburger Land im Norden von Nordrhein-Westfalen. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag, der Verkauf erfolgte durch eine Privatperson.

Langjähriger Mieter des Gebäudes ist Netto Marken-Discount mit einer Verkaufsfläche von etwa 1.000 m² auf einer Grundstücksfläche von 7.400 m². Ergänzt wird das Angebot durch eine Bäckerei mit Sitz-Café. Die Stadt Lengerich mit ihren rund 23.000 Einwohnern bietet gute Bedingungen für Wohnen, Arbeiten und Versorgung. Dadurch hat sich ein diversifizierter Markt für Nahversorger entwickelt, mit einer Konzentration auf das Stadtzentrum. Der Netto-Markt hingegen liegt im vorteilhaften Südosten von Lengerich und verzeichnet eine sehr hohe und kontinuierliche Kundenfrequenz.

Hinweis

Der Fonds befindet sich nicht im Vertrieb; es werden keine Zeichnungsverträge mit weiteren Anlegern geschlossen.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.