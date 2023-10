Habona ist ein auf die Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Hamburg und Bozen. In der bald fünfzehnjährigen Unternehmensgeschichte wurden bislang für Privatanleger acht geschlossene und ein offener Immobilienfonds mit dem Anlagefokus Nahversorgung und soziale Infrastruktur initiiert. Zudem wurden drei Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren aufgelegt, außerdem ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der die Grundversorgung assetklassenübergreifend investmentfähig macht. Insgesamt beläuft sich das Volumen der verwalteten Immobilien (AuM) auf über eine Mrd. Euro. Die Qualität der Fonds und des Managements werden regelmäßig von unabhängiger Seite bestätigt. Der jährlich publizierte Habona Report ist Deutschlands einziger auf Nahversorgung fokussierter Markt- und Trendbericht.

Unsere Philosophie von Investments mit dem Fokus auf die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen hat sich über all die Jahre und auch in Zeiten multipler Krisen als richtig erwiesen. Wir sind stolz, mit einem verwalteten Immobilienvermögen von über einer Milliarde Euro einen weiteren Meilenstein erreicht zu haben“, sagt Johannes Palla, Gründer und Geschäftsführer der Habona Invest-Gruppe.

Die langjährig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit regionalen Projektentwicklern und Bestandshaltern ermöglicht der auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierten Habona Invest, auch in herausfordernden Zeiten passende Objekte für ihre laufenden Mandate zu erwerben. Auch das eingeübte "Cherry Picking" der Habona erleichtert es, die mit den Investoren verabredeten Zielkorridore halten zu können. Dabei profitiert die im Jahre 2009 gegründete Unternehmensgruppe von ihrer langfristig entwickelten Expertise auch außerhalb der großstädtischen Immobilienmärkte. Über zwei Drittel der rund 28.000 investmentfähigen Nahversorgungsimmobilien liegen in Mittel- und Kleinstädten. Der jüngste Neuzugang für einen Spezialfonds befindet sich im bayerischen Reichertshausen.

