Johannes Palla, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Habona Invest, Foto: Habona

Mit dem neuen Privatkundenprodukt wird ab sofort die Serie der Kurzläuferfonds der Frankfurter Habona Invest Gruppe fortgesetzt. Über zwei Jahre sind seit der erfolgreichen Schließung des Habona Fonds 07 vergangen - zwei Jahre, in denen viel geschehen ist. Nach der Zinswende und spürbaren Preiskorrekturen an den Immobilienmärkten dürfte nun der Beginn eines neuen Immobilienzyklus an. Der Fondsinitiator Habona Invest hat die Zeit genutzt und den neuen Fonds so konzipiert, dass die erfolgreiche Kurzläuferserie der sechs ersten Habona Fonds mit einer verbesserten steuerlichen Struktur fortgesetzt werden kann.

Die wirtschaftlichen Rahmendaten des Habona Nahversorgungsfonds 08 sind gewohnt attraktiv. Habona stellt den Anlegern nach der geplanten sechsjährigen Fondslaufzeit einen Gesamtrückfluss nach Steuern in Höhe von 127 % in Aussicht, was einer Rendite von 3,5 % p.a. nach Steuern entspricht. Basis für die halbjährlichen Ausschüttungen sollen wie gehabt langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern wie z.B. REWE oder EDEKA sein.

Der Habona Nahversorgungsfonds 08 hat ein Eigenkapital-Platzierungsvolumen in Höhe von EUR 50 Mio. und ein prognostiziertes Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 95 Mio. Prognosegemäß wird der Fonds mit der aus den Vorgängerfonds bekannten Diversifikations-Strategie das Kapital der Anleger in ca. 20 Nahversorgungsimmobilien investieren.

Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe, freut sich über den nun erfolgten Vertriebsstart: „Nachdem wir über zwei Jahre mit der Fortsetzung unserer Reihe der geschlossenen Publikumsfonds gewartet haben, sehen wir im aktuellen Marktumfeld wieder viele Chancen, ein attraktives Portfolio für unsere Anleger aufzubauen. Wir haben die Zeit zudem genutzt und die Fondsstruktur grundlegend überarbeitet, um die Kurzläufer-Serie der ersten sechs Habona Fonds mit verbesserten steuerlichen Rahmenbedingungen fortzuführen.“

Wie bei allen bisherigen Habona-AIFs kooperiert auch der aktuelle Habona Nahversorgungsfonds 08 mit HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die u.a. mit dem Portfoliomanagement und dem Risikomanagement des Fonds beauftragt ist. Als Verwahrstelle des Fonds ist erneut die renommierte deutsche Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG beauftragt worden.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.