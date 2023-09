Habona Fondsobjekt in Aschaffenburg. Foto: Thorsten Gerbig

Die Habona-Invest Gruppe informiert über einen weiteren Ankauf eines Nahversorgers für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung, der gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) aufgelegt wurde. Der moderne Vollsortimenter befindet sich in Aschaffenburg, der zweitgrößten Stadt im Regierungsbezirk Unterfranken. Verkäufer ist die SCP Group. Langfristiger Mieter im Objekt ist EDEKA Marktkauf mit einer festen Restlaufzeit von rund 13 Jahren.

Das Gebäude wurde im Jahr 2019 auf einem langjährig etablierten Nahversorgungsstandort nach einem zeitgemäßen Konzept neu errichtet. Die parallel zum Objekt gelegene und gut frequentierte Bundesstraße 8 bündelt den lokalen und regionalen Verkehr. Zudem profitiert die Immobilie von der Nähe zu einem Wohngebiet und zwei Gewerbegebieten.

Auf einer großzügigen Verkaufsfläche von rund 4.500 m² der insgesamt 8.400 m² großen Mietfläche betreibt eine langjährig vor Ort agierende Kaufmannsfamilie ein Markthallenkonzept mit einem hohen Anteil an Frische und Gastronomie. Neben dem EDEKA-Stammsortiment finden Kundinnen ein in Aschaffenburg einzigartiges Lebensmittelangebot, das den Erlebnis- und Spontaneinkauf bedient. In der Vorkassenzone ist zudem eine Reihe von Service- und Spezialangeboten anzutreffen. Der Kundenparkplatz mit über 300 Pkw-Stellplätzen verfügt über vier E-Ladestationen. Die Erreichbarkeit wird durch moderne Fahrradstellplätze sowie eine Bushaltestelle noch einmal erhöht.

Vermittelt wurde die Transaktion von NAI apollo Frankfurt. Die Technische Due Diligence des Objekts übernahm die STANE GmbH. Rechtlich wurde der Ankauf durch die Kanzlei McDermott Will & Emery (Käufer) und Clifford Chance (Verkäufer) begleitet.

Hinweis:

Der Fonds befindet sich nicht im Vertrieb; es werden keine Zeichnungsverträge mit weiteren Anlegern geschlossen.

