Für das Anshof Prospektionsgebiet in Oberösterreich hat ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) mit Xstate Resources einen Partner gefunden, der bereit ist, sich an den Bohrkosten zu beteiligen und das Fördergebiet in Produktion zu bringen. Dazu wird Xstate Resources bis zu einer Obergrenze von 1,8 Millionen Euro für die Kosten der Bohrung aufkommen und dafür im Gegenzug eine 20%ige Beteiligung am Anshof-Gebiet erwerben. Insgesamt trägt Xstate dadurch einen Anteil von 40 Prozent der zu erwartenden Bohrkosten.

Xstate Resouces ist ein an der ASX notiertes Rohstoffunternehmen, das sich durch diese Vereinbarung die Tür zu einer dauerhaften Kooperation mit ADX Energy weit öffnet, denn die Vereinbarung sieht nicht nur vor, dass beide Unternehmen als Partner die Anshof-Lagerstätte in Produktion bringen werden, wobei ADX nach den zwei niederzubringenden Bohrungen einen Anteil von 80 Prozent am Anshof-Prospektionsgebiet und eine 100%ige Beteiligung am Rest der ADXAT-II-Explorationslizenz und an der gesamten ADX-AT-I Explorationslizenz behalten wird.