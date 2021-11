Die globalen Aktienmärkte kommen heute durch die neue südafrikanische Variante massiv unter Druck - der Dax verliert mehr als 4% und erlebt damit einen der größten Abverkäufe seit der Finanzkrise! Vor allem die Perspektive neuer Lockdowns setzen dem Dax zu - es fallen vor allem jene Sektoren, die schon in der Coronakrise des Jahres 2020 besonders gelitten hatten (Airlines, Touristik etc.). Das heutige Massaker der Aktienmärkte kommt nicht völlig aus dem Nichts, wie ein Blick auf die letzten Tage und Wochen zeigt: so etwa starke Divergenzen zwischen Indizes und Indikatoren (steigende Kurse, fallender RSI), vor allem das Volatilitäts-Barometer VIX ist gestiegen, während auch der S&P 500 gestiegen ist (was extrem selten passiert)..

