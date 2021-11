Gestern Optimismus in Sachen Omikron - aber war das lediglich ein "dead cat bounce" der Aktienmärkte? Also eine technische Erholung, die dann schnell wieder verpufft? Heute jedenfalls ist die gute Laune der Aktienmärkte erst einmal deutlich eingetrübt - denn der Chef von Moderna ist pessimistisch, was die Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe gegen Omikron betrifft. Das ist wieder ein game changer, denn bis ein effektiver Impfstoff gefunden wird, dürften mindetens zwei bis drei Monate vergehen. Bis dahin aber drohen erst einmal neue Lockdowns. Fed-Chef Powell hat gestern bereits auf Omikron reagiert und klang deutlich dovisher als zuletzt - aber er hat ein Problem, das auch mit Geld-Drucken nicht zu lösen ist: Inflation!

