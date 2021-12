Portfolio Steht dieser Finanzwert vor einem neuen Kursschub?

Bei diesem Finanzwert auf unserer Empfehlungsliste hat es im November sehr gute Q3-Zahlen gegeben. Trotz der guten operativen und fundamentalen Unternehmensdaten ist der Kurs aber bisher noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. In den nächsten Wochen könnte die Kursdynamik aber deutlich steigen. Der Grund: Eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Mehr dazu jetzt in unserem Update.