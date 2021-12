Die Erholung am US-Arbeitsmarkt bekam am vergangenen Freitag einen Dämpfer. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters wären im November lediglich 210.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft entstanden. Dies habe die US-Regierung mitgeteilt. Von Reuters befragte Experten aber hätten im Vorfeld des Arbeitsmarktberichts mit 550.000 neuen Stellen gerechnet. Somit lagen die neuen Stellen doch recht deutlich unter den Erwartungen. Was den Dow Jones aber nicht frustrierte. Und dafür gibt es einen guten Grund. Denn die Hoffnung auf eine anhaltende Geldflut der US-Notenbank stützte die US-Börse letzten Endes.

Spannender Handel