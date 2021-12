Wer weiß wofür es gut war, dass Goliath Resources (TSX-V: GOT; FRA: B4IF) vor zwei Jahren bei seinen Bohrungen auf dem Gold-Porphyr-Ziel Luckystrike nicht auf Anhieb erfolgreich war. Man kann ohne Übertreibung sagen: ohne den Misserfolg wäre die polymetallische Surebet-Entdeckung auf dem Golddigger Projekt im Golden Triangle nicht oder zumindest nicht so schnell gemacht worden. Surebet steht inzwischen eindeutig an erster Stelle bei Goliath. Spätestens Anfang kommenden Jahres dürfte ein umfassendes Update zu den Ergebnissen der >5.000 Meter Bohrungen fällig sein.

In der Zwischenzeit meldet Goliath jetzt doch noch einen späten Explorationserfolg auf seinem Luckystrike Projekt, das dem Unternehmen inzwischen zu 49 Prozent gehört. Die Geologen glauben, das Zentrum des Porphyrs entdeckt zu haben. Sie sprechen von einer Bullseye Zone. Im Herzen dieser Zone (siehe Abbildung 1) wurde eine Porphyrmineralisierung mit bis zu 3,06 g/t Au, 54,9 g/t Ag und 1 % Cu in Kombination mit Porphyrtexturen und -mineralisierungen (einschließlich Chalkopyrit und Bornit) innerhalb von kalihaltig alterierten, grobkörnigen Intrusionseinheiten bestätigt. Die kalihaltige Alteration gilt als sehr überzeugender Porphyr-Indikator, wenn sie in Kombination mit Chalkopyrit und Bornit in den Brüchen angetroffen wird.