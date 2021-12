Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

„Spätschicht“ (Kabarett-Sendung im SWR)-Gastgeber Florian Schroeder über einen Beitrag von Lisa Fitz: „Hier zählt Meinungsvielfalt. Und deshalb folgt jetzt eine Meinung, die ich persönlich nicht teile und die hier trotzdem stattfinden darf“. Den Öffentlich-Rechtlichen wird ja häufig vorgeworfen, es kämen immer nur die gleichen Meinungen vor und es gebe keine Vielfalt. „Nicht hier bei der Spätschicht, meine Damen und Herren“.Eine Woche später wird die Wiederholung der Sendung verhindert und die Sendung aus dem Online-Angebot der ARD-Mediathek entfernt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 51.058 Euro/kg, Vortag 51.492 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 22,36 $/oz, Vortag 22,35 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 933 $/oz, Vortag 928 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 1.702 $/oz, Vortag 1.640 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 72,19 $/barrel, Vortag 70,98 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 126,4 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Newmont 0,9 % nach. Agnico verbessern sich 2,5 % und Kirkland 2,2 %. Bei den kleineren Werten geben Galiano 7,5 %, Monument 7,4 % und Entree 6,0 % nach. Chesapeake kann 3,3 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 15,2 %, Silver Bear 5,6 % und Santacruz 5,4 %. New Pacific haussieren 20,9 % und Fortuna 17,2 %.