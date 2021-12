Kissigs Kloogschieterei: Kurze Gedankenspiele zu den explodierenden Energiepreisen und einer drohenden Pleitewelle bei den Grundversorgern

Wir erleben beispiellose Preissteigerungen an den Energiemärkten, sowohl im Spotmarkt bei Gas als auch bei Strom. Viele Anleger freuen sich und denken, das würde die Gewinne der Energieversorger antreiben. Zumal viele "Billigheimer" bei den Gaslieferanten in die Knie gehen und deren Kunden an die lokalen Platzhirsche zurückfallen, wo diese "abtrünnigen" Gaskunden wohnen: die sog. Grundversorger. In der Regel sind das die heimischen Stadtwerke, aber auch[WKN: ENAG99] ist vielerorts Grundversorger und auch[WKN: A0H52F] aus Mannheim. Dessen Kurs gleicht einem Raketenstart und ich fürchte, dass er bald implodieren wird. Und dabei den Gewinnen folgt, die massiv einbrechen werden.Ich bin nun wahrlich kein Pessimist und kein erst recht kein Crashprophet, aber in diesem Fall sehe ich tiefschwarz. Und teile meine Ansichten mit euch in der Hoffnung, dass mich jemand mit mehr Durchblick davon überzeugen kann, dass ich zu schwarzmale und meine Sorgen überzogen und unbegründet sind...