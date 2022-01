Rohstoffe haben aus fundamentalen Gründen, die mit institutionellen und kommerziellen Aktivitäten zu tun haben, saisonale Effekte, die wir als Trader bei unserem Handel berücksichtigen können. Bei den Metallen setzt zum Beispiel um den Jahreswechsel herum häufig ein Nachfrage-Schub aus der Industrie ein, der die Preise beflügelt. Am saisonalen Chart von Silber können wir diesen Effekt auch gut erkennen. Hinweis: steigende und fallende Passagen im Chart zeigen die Zeiten an, in denen spezifische Trends stattfinden, die Seitwärtsphasen zeigen KEINE Signifikanz an (sind also zu ignorieren).

Wer über einen angemessen langen Zeitraum kurz vor dem Jahreswechsel in Metalle investiert, und seine Engagements bis Mitte Februar/Anfang März hält, hat auf Dauer einen Gewinnvorteil.

Bereits vor einiger Zeit betrachteten wir an dieser Stelle die Gold/Silber-Ratio und erkannten, dass diese a) für einen mittel- bis langfristigen Aufschwung der Metalle insgesamt spricht, aber b) auch im speziellen langfristig erhebliches Nachhol-Potenzial für Silber in Relation zu Gold indiziert. (In dieser Woche noch werden wir die aktuelle Gold/Silber-Ratio in einer weiteren Kolumne veröffentlichen).

Statistiken zeigen übrigens, dass sich die Deutschen in 2021 so massiv mit Krügerrand-Münzen eingedeckt haben, wie selten zuvor. Die Unterbrechung von Lieferketten in vielen Zweigen der Industrie wirkten der privaten Nachfrage entgegen und milderten den Effekt auf den Preis bei Gold und den anderen Edelmetallen ab. Sobald aber die Lieferketten wieder gewohnt in Gang gesetzt sind, müssten Silber, Gold, Platin und Palladium erheblich profitieren.

Wer auf steigende Silberpreise mit Blick auf die mittlere bis lange Frist setzen möchte, kann dies zum Beispiel mit folgendem Call-Optionsschein von Morgan Stanley tun, der eine Laufzeit bis Mitte 2023 hat und eine Basis von 24$ hat: