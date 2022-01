Seit unserer letzte Kommentierung (vom 29.12.) zum Philadelphia Gold / Silver Index (kurz XAU) hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die beiden markanten Tiefs im Bereich von 120 / 117 Punkten sowie das Zwischenhoch bei 145 Punkten bilden die Eckpunkte der potentiellen W-Formation. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 145 Punkte würde die W-Formation vollenden. Dagegen müsste ein Rücksetzer unter die 117 Punkte zu einer Neubewertung der Lage führen, da in diesem Fall die W-Formation vom Tisch wäre. Kurzum. So kurz vor dem Jahreswechsel tut sich noch einmal etwas im Edelmetallbereich. Gold und Silber zeigen aktuell ein leichtes Aufbäumen. Auch der Philadelphia Gold/Silver Index kam zuletzt in die Puschen. Hier gilt es, die weiteren Entwicklungen genau zu verfolgen. Sollte sich die potentielle W-Formation mit einem Ausbruch über die 145 Punkte tatsächlich vervollständigen, würden die Karten noch einmal neu gemischt werden… Gleiches gilt im Übrigen bei einem Rücksetzer unter die 120 / 117 Punkte.“



Zum damaligen Zeitpunkt rang der Philadelphia Gold/Silver Index mit dem Widerstandsbereich von 130+ Punkte, der ihm den Weg in Richtung der eminent wichtigen Zone 145 Punkte verstellte.

In der damaligen Situation scheiterte der XAU mit dem Vorstoß. Gewinnmitnahmen zwangen den Index daraufhin noch einmal in Richtung 122+ Punkte. Die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 120 Punkte / 117 Punkte blieb allerdings unberührt und damit ungefährdet.

Zuletzt ließ der Druck des Greenbacks auf die Edelmetalle wieder etwas nach. Gold und auch Silber erholten sich, was sich wiederum auch positiv auf den Philadelphia Gold/Silver Index auswirkte. Dieser nimmt nun erneut den Bereich um 130+ Punkte ins Visier.

Kurzum. Die Aufgabenstellung ist unverändert klar definiert. Der Philadelphia Gold/Silver Index muss zunächst über den Bereich 130 / 133 Punkte und im Nachgang dann über den Bereich 146 Punkte. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, darf es nicht unter die 120 / 117 Punkte gehen. Tritt dieser Fall dennoch ein, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.