Die Billings von Teamviewer für das Gesamtjahr 2021 sind um 19 Prozent auf rund 548 Millionen Euro gestiegen und liegen in der oberen Hälfte der Prognose, heißt es in der heutigen Pressemitteilung. Der Aktienkurs legte bis zum Nachmittag über 17 Prozent auf 13,60 Euro zu. Doch für einige Anleger ist dieses Ergebnis nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal die Gewinnprognose vorher nach unten geschraubt wurde. Stand die Aktie im Sommer 2020 noch bei fast 55 Euro, büßte sie im Laufe des Jahres 2021 wegen Wachstumsproblemen drei Viertel ihres Werts ein.

Stefan Gaiser, CFO von Teamviewer, blickt optimistisch in die Zukunft: "Wir haben das Geschäftsjahr mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen. Das spiegelt sich besonders in der hohen Anzahl an Vertragsverlängerungen und in einem starken Billings-Wachstum im Enterprise-Segment wider. Das zeigt: unsere Strategie greift. Auch die ersten Ergebnisse der Maßnahmen zur Umsatzsteigerung und Kostenreduktion bestätigen uns in unserem Kurs. Wir sind überzeugt, dass wir unsere führende Position in attraktiven Wachstumsmärkten auf der Basis zukünftig noch weiter ausbauen können.“