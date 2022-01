goldinvest.de Lithiumproduzent Allkem erwartet 80% höhere Preise im zweiten Halbjahr Anzeige Lithiumproduzent Allkem geht davon aus, dass der Preis des Batteriemetalls weiter rasant steigen wird. Man sieht aber auch Herausforderungen. Der australische Lithiumproduzent Allkem Ltd (WKN A3C8Z7) geht davon aus, dass die Preise für Lithiumkarbonat in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres – also bis Juni – gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten um 80% steigen werden, da die Nachfrage nach dem Batteriemetall weiterhin boome. Die Lithiumpreise waren schon im vergangenen Jahr angesichts von Angebotsengpässen geradezu explodiert, da weltweit die Automobilhersteller begannen, Milliarden Dollar in den Übergang zu saubereren Beförderungsarten zu investieren, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und damit staatliche Umweltauflagen zu erfüllen. Allerdings erklärte Allkem auch, dass der rasante Anstieg von COVID19-Fällen auf Grund der Omikron-Variante den Betrieb und auch die Entwicklungsaktivitäten der nächsten Zeit beeinträchtigen werde. Allkem, der Konzern entstand aus der Fusion von Orocobre und Galaxy Resources, sieht weiterhin eine starke Nachfrage nach seinem Spodumenkonzentrat – dem Erz, aus dem Lithium gewonnen wird – und Lithiumkarbonat, da das Rohstoffangebot in der Batterielieferkette weiterhin knapp sei. Laut dem Unternehmen produzierte seine Mount Cattlin-Mine im letzten Quartal 52.225 Tonnen Spodumenkonzentrat, sodass die Gesamtjahresproduktion 230.065 Tonnen erreichte. Damit wurde die Prognose um 4,5% übertroffen. Der Ausstoß von Allkems Olaroz-Mine ging dagegen im Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2% auf 3.644 Tonnen zurück. Die Kommissionierung und erste Produktion auf der Sal De Vida-Mine werde zudem ins zweiten Halbjahr 2023 verschoben, so der Konzern weiter. Das liege am Genehmigungsverfahren sowie an Herausforderungen auf Grund der Corona-Pandemie. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf Youtube!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.



Wertpapier

Galaxy Resources Aktie Allkem Aktie





0 Autor abonnieren Gastautor: GOLDINVEST.de | 18.01.2022, 12:53 | | 52 0 18.01.2022, 12:53 |

Disclaimer