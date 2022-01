Gold – Geplante Zinsanhebung ein Nachteil?

Die Inflation zieht immer weiter an und scheint länger zu bleiben als den meisten Notenbankern lieb ist. Die Teuerungsrate hat in den USA die 7-Prozent-Marke erreicht, welche den Höchststand seit 1982 markiert. Die Notenbanken, allen voran die amerikanische FED, sitzen ergo in der Zwickmühle. Laut Lehrbuch müssten sie die Zinsen anheben. Dies wurde jüngst bereits von FED Chef Powell angekündigt. Im Jahr 2022 sollen drei, eventuell sogar vier Zinsanhebungen durchgeführt werden. Höhere US-Zinsen kommen dem US-Dollar zugute und machen das zinslose Gold unattraktiver – sollte man zumindest annehmen. Doch sind Zinsanhebungen wirklich negativ für den Goldpreis?

Den vollständigen Artikel finden sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/goldpreis