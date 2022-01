So kann auch der Deutsche Aktienindex seine gestern erzielten Gewinne nicht nur verteidigen, sondern sogar noch ein paar Punkte drauflegen. Damit rückt auch wieder die 16.000er Marke in greifbare Nähe, an der diesmal eine Entscheidung für die Bullen fallen könnte.



Geholfen hat in jedem Fall die Zinssenkung der chinesischen Notenbank. Sie sorgt mit diesem Schritt für etwas Erleichterung im Reich der Mitte, nachdem China im vergangenen Jahr überwiegend schlechte Nachrichten inklusive einer ordentlichen Immobilienkrise zu vermelden hatte.



Zudem verlieh der Umstand, dass die US-Renditen wieder etwas zurückkamen, den zu Jahresbeginn arg gebeutelten Technologieaktien den nötigen Schwung für eine Erholung. Das negative Sentiment und die Tatsache, dass der Nasdaq von seinem Allzeithoch im November bereits zehn Prozent verloren hat, holten heute die ersten mutigen Schnäppchenjäger aufs Parkett. Die Anleger scheinen die Spekulationen über die Zinserhöhungen der Fed nun wieder etwas realistischer zu bewerten und gehen nicht mehr von einem geldpolitischen Schock-Event in den kommenden Wochen aus.