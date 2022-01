Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 - Gegenbewegung gestartet Am Vortag hieß es im Insight: "An der Lage hat sich nichts geändert. Solange der S&P 500 die steigende Unterstützungslinie nicht zurückerobern kann, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. In diesem Fall wäre ein Kursrückgang bis zum 200er-EMA …