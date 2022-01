goldinvest.de Quantum eMotion - Patent der ersten Generation in China anerkannt Anzeige Das Patent für den riesigen, chinesischen Markt hat für Quantum eMotion große Bedeutung. Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC; FRA: 34Q0; OTCQB: QNCCF) hat bekanntgegeben, dass sein Patent der ersten Generation zur Erzeugung von Quantenzufallszahlen auf der Grundlage von Quantentunneling nun in China anerkannt worden ist. Nach Prüfung und in Übereinstimmung mit dem chinesischen Patentgesetz hat die National Intellectual Property Administration, PRC (CNIPA) das Patent unter der Nummer ZL 2015800368834 für eine Dauer von 20 Jahren ab dem Zeitpunkt der Einreichung erteilt. Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion, kommentierte: „In Anbetracht der Ressourcen, die China in die Entwicklung von Quantentechnologien investiert, und der Führungsrolle, die das Land im Bereich der Quantenkommunikation einnimmt, freuen wir uns sehr über die Erteilung dieses Patents durch die CNIPA. China ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Cybersicherheit, und die Aufnahme Chinas als ein Land, das die Einzigartigkeit unseres Anspruchs anerkennt, ist ein entscheidender geschäftlicher Meilenstein und ein bedeutender Schritt hin zur weltweiten Anerkennung unseres grundlegenden geistigen Eigentums. Da wir mit einem klaren Plan in das Jahr 2022 gehen, ist dies auch ein wichtiges Ereignis für unsere Aktionäre, unsere Partner und zukünftigen Kunden.“ Quantum eMotion will mit seiner Technologie die wachsende Nachfrage nach erschwinglicher Hardware-Sicherheit für vernetzte Geräte befriedigen. Die patentierte Lösung für einen Quantenzufallszahlengenerator nutzt die Unvorhersehbarkeit der Quantenmechanik und verspricht eine verbesserte Sicherheit für den Schutz hochwertiger Vermögenswerte und kritischer Systeme. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

