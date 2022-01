Gesundheit ist eines der höchsten, wenn nicht sogar das wichtigste Gut für Menschen. Die Gesundheitsbranche wurde durch Corona, aber auch schon in den Jahren zuvor, grundsätzlich beflügelt. Wichtige Treiber sind der demographische Wandel, die Globalisierung und zahlreiche Innovationen. In den vergangenen zehn Jahren ist der Gesundheitssektor in Deutschland um rund 4,1% p.a. gewachsen.