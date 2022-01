Dieser schloss daraufhin deutlich unter der wichtigen Unterstützung von 1.833 US$, die nun wieder als mindestens ebenso starke Aufwärtshürde zu überspringen ist. Wilde Zinserhöhungsphantasien von drei oder sogar vier mal 0,25 Prozentpunkte noch in diesem Jahr, taten und tun ihr Übriges, um den Goldpreis weiterhin in Schach zu halten. Die negative Korrelation mit dem US$, der erfahrungsgemäß von Zinserhöhungen profitiert, macht sich auch jetzt wieder deutlich bemerkbar.

Es stellt sich nun die alles entscheidende Frage, inwieweit die Aussetzung der Wertpapierkäufe und entsprechende Zinserhöhungen bereits im Goldpreis eingepreist sind. Denn ein Blick auf den Chart zeigt: Der Goldpreis steht aktuell besser da, als angesichts der Fed-Spielchen zu erwarten war. Seit seinem Allzeithoch 2020 befindet sich der Goldpreis in einer charttechnischen Seitwärtsrange mit einer unteren Begrenzung bei etwa 1.670 US$ und einer abfallenden Widerstandslinie, an der Gold immer wieder abprallt. Diese verläuft aktuell eben ziemlich genau an dieser zentralen Widerstandsmarke von 1.833 US$. Ergo wäre ein möglichst deutliches Übersteigen dieses Preisniveaus ein starkes, bullishes Zeichen und der erhoffte Ausbruch aus einem schier endlosen seitwärts-gerichteten Konsolidierungsdreieck. Weitere wichtige Hürden liegen im Bereich von knapp 1.850 und 1.880 US$. Ein Überspringen der Marke von 1.920 US$ würde gar den Weg zum Allzeithoch freimachen.