Der australische Spezialist für industrielle Abwasserbehandlung Parkway Corporate (ASX: PWN; FRA: A1JH27) hat in den vergangenen Monaten mit Unternehmensmeldungen eher gegeizt. Umso größeres Gewicht kommt dem soeben veröffentlichten Bericht für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Quartal zu, wenn man den Fortschritt der Gesellschaft messen will.

Die Botschaft lautet: Parkway fasst nach den beiden Übernahmen im vergangenen Jahr in seinem „Brot-und-Butter-Geschäft“ mit Services und Abwassertechnik immer besser Fuß; erweitert seine Kundenliste u.a. durch Anfragen von Regierungsstellen; gewinnt ein „führendes europäisches Membrantechnologieunternehmen“ als neuen Kooperationspartner hinzu und erweitert darüber hinaus seine bestehende iBC®-Pilotanlage für die Vorbehandlung von Abwässern. Last but not least stellt Parkway bei seiner Kerntechnologie aMES® die Weichen für künftige Großaufträge. Da kann man nicht meckern.