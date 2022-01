NVIDIA mit Pullback gestartet

Fazit:

Kann der Bereich um 241,00 US-Dollar mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden, werden weitere Zugewinne zunächst an 260,00 und darüber in den Bereich des EMA 50 um 270,00 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN SH4WP8 würde sich hieraus eine maximale Renditechance von 90 Prozent ergeben, entsprechend dürfte der Schein auf einen Wert von 5,23 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 220,00 US-Dollar vorläufig nicht überschreiten, daraus leitet sich ein entsprechender Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,75 Euro ab. Da gegen den vorherrschenden Abwärtstrend gehandelt wird, ist ein Engagement hochspekulativ und sollte nur von erfahrenen Tradern in Angriff genommen werden.