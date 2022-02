Während die Aktienmärkte auf die Daten zur US-Inflation warten, spielt sich in der Eurozone Bedeutendes ab: nicht nur die Anleiherenditen steigen deutlich, sondern vor allem schießen die Spreads heftig nach oben (also die Risikoprämien-Differenz zwischen deutschen und südländischen Anleihen der Eurozone). EZB-Chefin Lagarde hat heute nach ihrer blamablen Pressekonferenz in der letzten Woche heute noch einmal versucht, die Inflation klein zu reden - aber die Märkte stimmen mit den Füßen ab! Die EZB ist nun dabei, die Kontrolle zu verlieren - sie hat durch Gelddrucken versucht, die Probleme wegzudrucken, aber mit der Inflation entsteht nun eine explosive Mischung: das ohnehin labile Kartenhaus Eurozone droht auseinander zu fliegen..

