Die Aktienmärkte reagierten am Dienstagmorgen mit weiteren Verlusten auf die eskalierende Situation in der Ostukraine. Der russische Benchmark-Index MOEX notiert fünf Prozent niedriger, auch der DAX verlor weiter an Boden und liegt seit Wochenanfang mehr als drei Prozent im Minus.

US-Präsident Joe Biden hatte noch am Montagabend weitreichende Sanktionen beschlossen. Handel, Finanztransaktionen und Investitionen in die betroffenen Regionen sind künftig verboten. Die EU will am Dienstag mit einem Sanktionspaket nachziehen.