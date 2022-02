Krieg und Aktienmarkt

Aus dem Ukraine-Konflikt ist jetzt ein -Krieg geworden, der nicht irgendwo in der Welt, sondern in Europa stattfindet. Und neben sicherheits- kommen wirtschaftspolitische Risiken hinzu. Es geht um Europas Energieversorgung zu tragbaren Preisen.

Zunächst geht man an der Börse nicht von einem großen Krieg unter Einbeziehung der Nato aus. Amerika ist kriegsmüde und will für ein Nicht-Nato-Land nicht die Büchse der Pandora öffnen. Und einige Armeen in Europa sind gar nicht verteidigungsfähig. Leider hat dies das Schicksal der Ukraine besiegelt. Putin will das Land als souveränen Staat ausschalten und eine russenfreundliche Regierung installieren.

Jetzt muss der Westen eine geschlossene Haltung zeigen. Zum Glück heißt der amerikanische Präsident nicht mehr Trump, der in den letzten Tagen zweifelsfrei bewiesen hat, dass er für dieses Amt nicht qualifiziert ist.

Der Westen darf sich vom russischen Bären nicht wie ein vertrottelter Ochse durch die geopolitische Manege führen lassen. Jetzt muss es Breitseiten an Sanktionen geben. Alles andere wäre Beruhigungspolitik, die bereits in der Vergangenheit Autokraten nur noch mutiger machte. Tatsächlich nagt der geopolitische Bedeutungsverlust Russlands seit Zerfall der Sowjetunion 1991 arg am Ego des Machtmenschen Putin, der beim Kreuzworträtsel auf die Frage „Weltmacht mit drei Buchstaben“ ohne Zögern „ICH“ einträgt. Will er sich also als Nationalheld präsentieren, um 2024 die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, die ihm die Macht auf Lebenszeit bis 2036 - wie einem Papst oder dem chinesischen Staatspräsidenten Xi - sichern würde?

Russland muss vom internationalen Finanztransaktionsnetzwerk SWIFT abgeklemmt, die Rohstoffimporte müssen massiv heruntergefahren und der Technologietransfer auf null gesetzt werden. Das wird aber vor allem auch Europa wirtschaftlich sehr wehtun. Wegen Energieverknappung oder gar -ausfall bei weiter steigenden Preisen droht das schlimmste Konjunkturszenario einer Stagflation.