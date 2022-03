Das gibt es nur äußerst selten: Die London Metal Exchange (LME) setzte am heutigen Dienstag den Handel mit dem Batteriemetall Nickel aus, nachdem der Preis sich auf 100.000 USD pro Tonne verdoppelt hatte! Befeuert wurde die Rallye durch die Eindeckung von Short-Positionen, nachdem Sanktionen des Westens drohen, das Nickelangebot aus Russland zu unterbrechen, hieß es.

Der Eingriff der LME in den Handel unterstreicht eindrücklich die Panik am Markt, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgelöst wurde, sodass Nickelkäufer nun versuchen, sich das zur Herstellung von Edelstahl und in der Produktion von Batterien für Elektromobile verwendete Metall um fast jeden Preis zu besorgen.