Chinesische Aktien erlebten im ersten Jahr der Pandemie einen Höhenflug und kletterten im Februar 2021 auf ihre Höchststände. Seitdem ging es jedoch steil bergab, der Benchmark MSCI China Index hat 47 Prozent verloren. Auch wenn China-Aktien zu Jahresbeginn die globalen Aktienmärkte deutlich outperformen konnten: Der Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Finanzmärkte sind nicht spurlos an den chinesischen Märkten vorbei gegangen.

Der Hongkonger Leitindex notiert aktuell nahe seinen 10-Jahres-Tiefs, schreiben die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs in einer neuen Studie. Dennoch könnte der Boden vielleicht bald erreicht sein.

Die 17-Millionen-Metropole Shenzen geht wegen steigender Corona-Inzidenzen für eine Woche in den Lockdown. Das hat die Regierung am Sonntag entschieden. Das öffentliche Leben steht dadurch weitgehend still. Apple-Zulieferer Foxconn muss den Betrieb vorübergehend einstellen. Der Hang-Seng Index steht zum Wochenstart rund fünf Prozent im Minus.

China schickt die High-Tech-Metropole Shenzen in den Lockdown. Das zieht auch chinesische Aktien in den Keller. Goldman Sachs glaubt trotzdem an eine starke Performance für die kommenden zwölf Monate.

