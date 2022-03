Was Buffett außerdem in die Karten spielt. Er hat nur wenige Titel aus China, Russland oder Europa im Depot, die durch den Krieg in der Ukraine unter die Räder gekommen sind. Zuletzt sorgte Berkshire mit seiner Beteiligung am Gaming-Konzern Activision Blizzard für Aufsehen. Ende vergangenen Jahres hatte das Unternehmen knapp eine Milliarde in Activison investiert. Im Februar diesen Jahres wurde bekannt, dass Microsoft den Spielekonzern übernehmen will. Der Wert von Buffetts Beteiligung schoss in die Höhe. Medienberichten zufolge hat er rund 200 Millionen US-Dollar an dem Deal verdient.

Die Aktien von Berkshire Hathaway gehört zu den Top-Picks für das Jahr 2022 des Finanzmagazins Barrons. Das Unternehmen hatte zuletzt im großen Stil eigene Aktien zurückgekauft. Ein Zeichen, das als Kurstreiber gilt und das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen stärken kann.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion