Der korrigierte Ölpreis beflügelte gestern die Indizes an der Wall Street. Der Nasdaq legte + 3 % mit rd. 100 Mrd. $ Umsatz zu und der Dow zog mit + 1,8 % und 41 Mrd. $ Umsatz mit. Die Technologietitel waren die größten Tagesgewinner. Sie haben zwar mit Öl nichts zu tun, reflektieren aber das Stimmungsumfeld. Viele Rohstoffe sind in den letzten Wochen in eine Fahnenstange hineingelaufen. Darin drückt sich die Verunsicherung wegen der Versorgungssicherheit und den Lieferketten aus. Solche Preise haben kurze Beine.

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Heute früh schauen wir auf die neue Rallye an den Märkten. Beiderseits des Atlantiks haben die Indizes kräftig zugelegt. Den Vogel schoss allerdings der HANG SENG ab. Außerdem im FOKUS: Öl, Rohstoffe, Ukraine, FED, STARBUCKS, LILIUM und ARCHER.

