"2021 war insgesamt ein sehr gutes Jahr", sagte Konzernchef Stefan Traeger bei der Vorstellung der Geschäftszahlen am Dienstag. Trotz der positiven Aussichten für das Kerngeschäft tritt das Management zurückhaltend auf. Grund: Der Krieg in der Ukraine könnte für steigende Kosten und Logistikprobleme sorgen.

In diesem Jahr will Jenoptik den Umsatz um 20 Prozent auf über 900 Millionen Euro steigern und profitabler werden. Eine Ebitda-Marge von 18 Prozent wird angepeilt. Eine Schätzung, die viele Analysten noch für sehr konservativ halten. "Da der Auftragsbestand

um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, gehen wir stark davon aus, dass Jenoptik trotz einiger Unsicherheiten in der Lieferkette ein organisches Wachstum im hohen einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen Bereich erreicht", schreibt Analyst Malte Schaumann von Warburg Research. Er legt sein Kursziel für die Aktie bei 40 Euro fest.